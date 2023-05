VIOLA, Quest'anno 3 espulsi in A. La stagione scorsa...

Fonte: A cura di Jacopo Massini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Con il cartellino rosso sventolato a Giacomo Bonaventura dopo il fischio finale contro l'Udinese, la Fiorentina sale a quota tre espulsioni in questa stagione (Igor contro il Bologna e Dodò contro la Roma gli altri due). Curioso come la scorsa stagione la squadra di Vincenzo Italiano abbia concluso con quasi il triplo delle espulsioni (8 totali). Dato negativo che sembra difficile possa raggiungere nelle ultime tre giornate. Tra l'altro la scorsa stagione la Viola si posizionò al secondo posto in questa speciale classifica, mentre ad oggi ha ben 4 squadre davanti a sè. Curiosità, il Torino, prossimo avversario in campionato, non ha ancora ricevuto un cartellino rosso.