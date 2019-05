VIOLA, Proteste, scioperi e lettere: Firenze è calda

L'ambiente di Firenze è più caldo che mai in questo momento. È ciò che scrive anche La Gazzetta dello Sport, ricostruendo la giornata di ieri partendo dallo sfogo di Diego Della Valle su La Nazione, dal titolo: "Ora basta!" (QUI per leggerlo). La situazione - scrive la rosea - è che la proprietà cercherà ancora imprenditori disposti ad investire nella Fiorentina ma nel caso non li trovassero andranno avanti con Montella in panchina. Dopo le accuse al Comune relative alla questione stadio, pronta è arrivata la risposta del Sindaco Nardella: "Siamo pronti per un confronto pubblico" (LEGGI QUI). Nel pomeriggio la protesta in Via Tornabuoni (QUI il nostro resoconto) con circa 500 tifosi, poi infine lo sciopero allo stadio dove i tifosi sono entrati dopo 45 minuti. Insomma, il clima a Firenze è tutt'altro che tranquillo.