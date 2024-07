VIOLA, Prima in pubblico per la squadra di Palladino

3-4-2-1 come modulo base, partenza dal basso e Kean terminale offensivo. Queste le tre indicazioni emerse dal primo allenamento a porte aperte della nuova Fiorentina targata Raffaele Palladino. Un piccolo discorso alla squadra riunita in mezzo al campo e poi tanta intensità e ritmi alti fin dalle fasi di riscaldamento. Il tecnico campano, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, è stato il primo a scendere sul terreno di gioco dello stadio Curva Fiesole per sistemare il campo e godersi il primo allenamento a porte aperte a Firenze. Il caldo e la giornata lavorativa hanno evitato il bagno di folla ma tanti alla fine sono stati gli applausi dei 200 tifosi gigliati sugli spalti. Buone presenze sono attese invece domenica per la prima amichevole a porte aperte dei viola contro la primavera di Galloppa.

Nzola e Ikoné si sono allenati a parte. Chiaro segnale che sono prossimi a lasciare Firenze. La loro cessione porterà nelle casse gigliate un tesoretto da reinvestire tra i vari obiettivi come Thorstvedt e Vranckx a centrocampo, Valentini, per il quale c'è stata una forte accelerata nella serata di ieri, in difesa e Colpani o addirittura Berardi per il reparto offensivo.