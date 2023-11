VIOLA PARK, Squadra-tifosi: patto anti-Juventus

Alla fine dell'allenamento a porte aperte, per la prima volta al Viola Park, la squadra è stata a colloquio con i tifosi presenti che hanno stretto una sorta di patto per mettersi alle spalle le due sconfitte e rifarsi con la Juve domenica: "Abbiamo perso due partite ma domenica va dato tutto per far sì che le ultime due sconfitte siano solo un incidente di percorso: per noi è come un derby, bisogna mettere palle e cuore ed entrare in campo con il cervello attaccato” sono le parole dei tifosi. (LEGGI QUI LA NOTIZIA E GUARDA IL VIDEO)

