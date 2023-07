VIOLA PARK, Porte aperte? Ecco la situazione

© foto di Claudio Giovannini

Il ritiro della Fiorentina domani entra nella seconda settimana di lavoro al Viola Park e la tifoseria, oltre che la società, vuole capire se potrà assistere alle amichevoli, in particolare quella del 23 luglio contro il Catanzaro che sta facendo la sua preparazione a Cascia, in Umbria. Ci sono intoppi burocratici però che devono essere superati per ottenere l'agibilità, con percorsi spesso contorti e con delle deroghe. Che riguardano il muretto di recinzione che viene considerato storico per la Soprintendenza e dunque intoccabile e le vie d'uscita dal campo dei giocatori. Due di queste infatti si affacciano sull’area di servizio a disposizione dei tifosi e per norma non possono essere utilizzate per far defluire i giocatori dal campo. Ma l'ostacolo si può superare con la misura compensativa della presenza di steward. La richiesta di deroga verrà esaminata e rilasciata dal Comitato Tecnico Regionale, cioè la Commissione dei dirigenti dei Vigili del Fuoco della Regione Toscana.

Allo stesso tempo è stata chiesta deroga all’ art. 5 del D.M.

18/03/1996 per le aree di servizio dei ministadi perché, come ha spiegato anche Barone alla stampa sabato scorso, una parte delle recinzioni sono di altezza inferiore alla norma (210 cm anziché 250 cm) proprio per ottemperare alle richieste della Soprintendenza sui muri storici non modificabili che costituiscono parte della recinzione di cui si diceva sopra, così come alcune recinzioni interne non erano realizzate con altezze conformi.

In questo caso la deroga è al Prefetto, e servono il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e il nullaosta del Coni che sarà rilasciato dalla commissione oggi. Il Prefetto dovrà indire la Commissione Provinciale di Vigilanza per acquisire il parere tecnico e dare parere positivo che dovrà poi tornare al SUAP di Bagno a Ripoli. Il Comune ottenuto deroga agli Artt. 5 e 8 del D.M. 18/03/1996 potrà convocare la Commissione di Pubblico Spettacolo Comunale. Solo alla fine di questo tortuoso percorso la Fiorentina potrà depositare l'agibilità per l'impianto.