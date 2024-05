VIOLA PARK, 2000 tifosi: tutto esaurito in due giorni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Da lunedì, giorno in cui partirà la squadra viola, tanti tifosi fiorentini inizieranno a recarsi in Grecia per assistere dal vivo alla finale di Conference League contro l'Olympiacos. Saranno infatti 9500 i sostenitori gigliati che riempiranno il settore loro dedicato dello stadio Agia Sophia di Atene. Per chi rimarrà a Firenze la Fiorentina ha organizzato delle iniziative con maxischermi sia allo stadio Franchi, già praticamente sold out con 28.000 biglietti venduti, sia al Viola Park. Tutto esaurito in appena due giorni anche il centro sportivo di Bagno a Ripoli, con 2.000 tifosi che si recheranno nella casa della Fiorentina per assistere alla finale contro l'Olympiacos. A riportarlo è La Nazione.

