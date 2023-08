VIOLA, Oggi prima europea per (quasi) tutti i nuovi

Fonte: a cura di Niccolò Righi

Riparte oggi il cammino della Fiorentina in Europa, in cui la squadra di Italiano cercherà di ripetere - seppur con un esito diverso - il percorso che pochi mesi fa la condussero a Praga per giocarsi la Finale contro il West Ham.

Se, almeno sulla carta, la squadra sembra molto più forte di quella vista la scorsa stagione, con i nuovi acquisti che stanno convincendo tutti, c'è da sottolineare un dato importante.

Quasi nessuno dei nuovi volti, infatti, ha maturato esperienze internazionali e si è misurato nelle competizioni europee. Soltanto Arthur ha giocato la Champions League, collezionando 13 presenze al Barcellona, 13 alla Juventus e 1, nella scorsa stagione, al Liverpool. Gran parte dei recenti acquisti, invece, resta fermo a quota zero. Un po' per la giovane età dei coinvolti, un po' per le prospettive delle proprie ex squadre, ma per Sabiri, Christensen, Nzola, Parisi e - ovviamente - Infantino, quella di quest'anno sarà la prima esperienza in questo tipo di competizioni. Discorso un po' diverso, infine, per Beltran e Mina, i quali hanno comunque diverse presenze in Copa Libertadores, rispettivamente 17 e 40. Il centrale colombiano, però, nella sua (breve) esperienza a Barcellona nel 2018 non fu convocato né per gli ottavi contro il Chelsea, né per i quarti contro la Roma.

Vedremo se questo aspetto avrà o meno ripercussioni sulla cavalcata europea della Fiorentina, che già questa sera sarà chiamata al primo dei due test da "dentro o fuori", con la speranza che tutti i nuovi arrivati riusciranno a maturare esperienza nel corso di questa stagione.