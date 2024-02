VIOLA, Occhio al giallo: Bonaventura l'unico diffidato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina è pronta a scendere in campo questa sera contro il Bologna per il recupero della 21esima giornata di Serie A. Per la sfida contro gli uomini di Thiago Motta non sarà presente Lucas Martinez Quarta per squalifica ma ritornerà a disposizione di Italiano Luca Ranieri dopo aver saltato la partita contro il Frosinone. Chi dovrà stare attento al giallo questa sera, in quanto diffidato, è Giacomo Bonaventura che in caso di ammonizione salterebbe il derby toscano di domenica contro l'Empoli.