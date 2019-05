VIOLA, Nel CdA nominato un manager-gestore?

Come sottolinea questa mattina La Nazione, la convocazione del CdA viola (venerdì 31 maggio) potrebbe servire alla redistribuzione delle cariche o alla nomina di un nuovo manager per gestire la società in attesa che si presenti il giusto soggetto per il cambio di mano. Resta tuttavia da capire perché la proprietà si sia presa quattro giorni di tempo per riunire un organo facilmente convocabile, anche in video conferenza. Qualcosa potrebbe maturare nel frattempo, o magari in queste ore vengono presi in considerazione altre candidature funzionali, compresa quella di Pierpaolo Marino come rinforzo per il comparto mercato. Sono giorni caldissimi, di sicuro ogni voce raccolta intorno all’entourage dei Della Valle fa trasparire l’amarezza per la situazione che si è creata a Firenze: