VIOLA, Milenkovic, Amrabat, Nico: arrivano i nostri

Questa sera alle ore 21:00 la Fiorentina sarà di scena a Poznan, in Polonia, per l'andata dei quarti di finale di Conference League al cospetto del Lech. La squadra di Vincenzo Italiano è partita ieri all'ora di pranzo alla volta del nord Europa, dopo la seduta di rifinitura mattutina sotto gli occhi della stampa almeno per il primo quarto d'ora. L'allenatore ha caricato i suoi ragazzi ricordando come i prossimi saranno "quaranta giorni di fuoco", tra coppe e, ovviamente, campionato.

La compagine gigliata potrà contare su tre rientri illustri. Tanto per cominciare, quello di Nikola Milenkovic, in panchina sabato con lo Spezia per smaltire totalmente gli strascichi legati all'attacco febbrile accusato pochi giorni prima, poi Sofyan Amrabat, squalificato e dunque assente all'Artemio Franchi, infine Nicolas Gonzalez, impegnato solo mezz'ora contro la formazione di mister Leonardo Semplici. Tre titolari che aiuteranno non poco i viola nella ricerca dell'impresa europea.

Milenkovic è il garante massimo della retroguardia e le sue prestazioni sono tornate altisonanti nell'ultimo mese e mezzo, dunque ci si aspetta una conferma del serbo allo stadio Miejski; Amrabat, che ha fatto tanto discutere a gennaio per la spiacevole uscita social legata all'interesse del Barcellona nei suoi confronti, ha dichiarato di voler vincere un trofeo con la Fiorentina. Quanto a Gonzalez, i tifosi si aspettano che il giocatore più costoso in rosa torni a battere un colpo.