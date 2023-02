VIOLA, Manca cinismo: ecco i dati che fanno una prova

Dando un'occhiata alle statistiche offerte da Transfermarkt è possibile vedere la percentuale di realizzazione delle squadre di Serie A in base a quanti tiri sono stati effettuati in totale da ogni singolo club. In testa a questa classifica c'è ovviamente il Napoli con 430 tiri, 51 gol, e una percentuale di realizzazione pari al 11,9%. Segue la Lazio con un 11,6% e l'Atalanta con un 10,9%. E la Fiorentina? La squadra viola si trova al terzultimo posto con una delle percentuali più basse: 5,2 % (440 tiri totali, e soli 23 gol effettuati. Peggio della squadra di Italiano, a livello di cinismo sotto porta, hanno fatto peggio solo le ultime due della classe, ovvero Cremonese e Sampdoria.