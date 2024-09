VIOLA, L'huddle in mezzo al campo per sentirsi più forti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Nazione viene posto l'accento sul bel cerchio a centrocampo che la Fiorentina ha formato al termine della vittoria ottenuta in rimonta contro la Lazio. Come spiega il quotidiano, l’huddle, come lo chiamano al di là dell’oceano, in mezzo al campo ha un significato ben preciso. Perché nell’abbraccio dell’huddle ci si sente più forti e soprattutto un unico blocco; nelle vittorie e nelle difficoltà. Unità di intenti, complesso solido e squadra diventata tale che si aiuta nelle difficoltà. E dalle difficoltà viene fuori, insieme.

E Palladino ha richiamato i ragazzi insieme a tutto il gruppo squadra, compreso lo staff. Un unico anello nel quale non ci sono vertici, né spigoli (tutti uguali e tutti allo stesso modo importanti), dove ci si confronta e si risolvono contrasti e problemi per uscir fuori sempre più determinati e... uniti che mai. Un segnale soprattutto di solidità anche verso l’esterno: tutti quanti uniti, tutti concentrati verso un unico traguardo.