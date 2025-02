FirenzeViola Viola in prestito: Valentini formato MVP, rosso folle per Nzola, non decolla ancora Kayode

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE A

Continua l’ottimo momento di forma per Nicolas Valentini, diventato ormai titolare inamovibile della difesa dell’Hellas Verona di Paolo Zanetti. Anche contro la Fiorentina il difensore argentino è stato tra i migliori in campo dei suoi, riuscendo ad arginare completamente Zaniolo. Il match tra Torino e Milan ha poi messo di fronte Biraghi e Sottil: per l’ex capitano gigliato buon debutto dal 1’ con la maglia granata, preciso in fase di copertura e propositivo in fase offensiva. Positivi anche i venti minuti finali disputati da Riccardo Sottil, da un cui cross nasce il gol del pareggio di Reijnders. Al Castellani, infine, l’Empoli di Kouame continua il proprio momento di crisi venendo rullato per 5-0 dall’Atalanta. Per l’ivoriano un’ora di gioco circa in cui riesce ad impensierire Carnesecchi soltanto in un’unica occasione nel primo tempo.

SERIE B

Sabato complicato per Niccolò Fortini e la sua Juve Stabia, battuta a Pisa con un netto 3-1. L’esterno classe 2006, appena tornato da un infortunio, non è ancora al meglio e perciò non riesce a mettere in mostra le sue peculiari scorribande. Alla lunga perde brillantezza e per questo il tecnico Pagliuca lo richiama in panchina al 75’. Va meglio Costantino Favasuli, vittorioso con il suo Bari in casa del Mantova e autore di una prova sufficiente soprattutto dal punto di vista difensivo. Nel 1-1 tra Salernitana e Frosinone che ha chiuso la 27esima giornata di Serie B in campo ben tre calciatori in viola: i granata scelgono di affidarsi dal primo minuto a Christensen tra i pali e Amatucci in cabina di regia, per i ciociari invece ingresso dalla panchina per Distefano. Per il portiere danese prova in chiaro-scuro: non impeccabile sulla rete di Partipilo ma determinante nel secondo tempo nel tenere in piedi il risultato sulla conclusione di Begic; Amatucci, invece, è tra i migliori dei suoi, unico centrocampista che prova abbinare qualità e quantità. Per Distefano invece un ritorno in campo dopo 4 mesi da dimenticare: entrato al 61’, la sua gara dura soltanto 25 minuti in cui rimedia un giallo e commette tantissimi errori.

SERIE C

Weekend da dimenticare per I giovano giocatori viola impegnati in Serie C. Dura soltanto un (brutto) tempo la partita di Niccolò Nardi, battuto a domicilio sul campo del Carpi con la sua Pianese. Incolore anche la prova di Lorenzo Vigiani con la maglia del Pro Vercelli, battuto per 2-0 in casa della Clodiense. Per il centrocampista figlio d’arte non ha aiutato neanche l’essere stato schierato per 90 minuti fuori ruolo da prima punta. Pessima, infine, la mezz’ora finale di Eljon Toci, autore di tantissimi errori che hanno contribuito alla clamorosa debacle della sua Pro Patria sul campo del Lecco, rimontata con due gol in pieno recupero di secondo tempo.

ESTERO

All’estero gesto folle di Mbala Nzola: entrato al 54’ nel match tra Nantes e Lens, la partita dell’angolano dura appena 16 minuti a causa di un rosso diretto per aver scagliato il pallone contro il direttore di gara Brisard. Continuano le difficoltà di Michael Kayode con la Premier League. Il terzino classe 2004, arrivato a giugno al Bretford, ha finora accumulato poco più di 20 minuti in tre partite e anche nell’ultima vittoria ottenuta sul campo del Leicester, il tecnico Thomas Frank gli ha concesso poco più di 5 minuti finali. In Turchia, seconda sconfitta consecutiva per il Kasimpasa di Barak e Brekalo in casa dell’Antalyaspor. Un tempo per uno per il centrocampista ceco, uscito all’intervallo, e l’esterno croato, subentrato all’inizio della seconda frazione. In Arabia, infine, 90 minuti disputati da Sabiri nel pareggio per 2-2 raccolto contro l’Al Shabab di Bonaventura.