VIOLA, In campo nello stadio di CR7: niente sold-out

Come sottolinea questa mattina La Repubblica (ed. Firenze), la Fiorentina torna a essere tra i grandi e questa sera affronterà i campioni d’Italia in carica nello stadio dove solitamente gioca Cristiano Ronaldo, ovvero il King Saud University Stadium. Capienza di 25 mila posti, dubbi sul fatto che sia tutto esaurito, 16 gradi attesi ma anche la sensazione che affrontare il Napoli in questo momento non sia così impossibile come sarebbe stato qualche mese fa.

Certo, saranno fondamentali gli aspetti dell’approccio, della gestione, delle difficoltà da superare nell’arco dei 90’ più recupero. Non ci saranno supplementari e questa sarà una delle chiavi da interpretare. Se sarà parità al triplice fischio, si andrà direttamente ai calci di rigore.