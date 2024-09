VIOLA, Illusa, ribaltata e battuta dalla Dea a Bergamo

FirenzeViola.it

"Illusa, ribaltata e battuta". Si aprono così le colonne del Corriere Fiorentino dedicate all'amara sconfitta di ieri pomeriggio della Fiorentina a Bergamo. I viola, dopo un buon primo tempo in cui sono stati due volte in vantaggio, sono crollati al minuto 45 e hanno incassato il primo ko della stagione. Nella ripresa i viola non so quasi mai riusciti a rendersi pericolosi dalle parti di Carnesecchi e l'Atalanta, squadra più matura dei gigliati, ha gestito bene la gara sfiorando più volte il 4-2.

Da registrare ancora una volta è soprattutto la fase difensiva, distratta e mai in grado di arginare le ripartenze atalantine. Palladino aveva cambiato modulo passando dal consueto 3-4-2-1 ad un più difensivo 3-5-1-1 con una mediana più folta e densa. Cambiamento che nella prima frazione è sembrato funzionare bene ma che è crollato di fronte alle sfuriate bergamasche e, soprattutto, di Ademola Lookman. Tra le note positive della gara di ieri da sottolineare sicuramente la prestazione di Moise Kean, in stato di forma ottimo e ancora in gol (5 stagionali). Bene anche Gosens, mentre sempre in difficoltà l'altro ex, Andrea Colpani. Male anche i subentrati che non hanno dato niente per cambiare la partita. Un passo in avanti si è visto ma si continua a vedere ancora una grande fragilità difensiva.