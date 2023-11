VIOLA, Giorno libero e situazioni da monitorare

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Giorno libero per la Fiorentina dopo la vittoria in Serbia, anche per smaltire la stanchezza della trasferta. Domani sarà dunque l'unico giorno per preparare la difficile partita con il Bologna e capire, innanzi tutto, come stanno due giocatori possibili titolari come Beltran, in recupero dopo la botta presa durante la sfida con la Juve, e Mandragora che invece ha avuto un problema fisico, al ginocchio sinistro.

Kayode sta recuperando ma è tornato ad allenarsi sul campo solo in settimana e dunque difficilmente sarà disponibile: per lui si andrà dopo la sosta. Italiano sceglierà dunque l'undici titolare anche in base alle condizioni di questi giocatori e a come hanno recuperato gli altri messi in campo ieri sera a Leskovac.