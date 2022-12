VIOLA, Ecco il saldo finale: dalla FIFA 980mila dollari

Con la notizia ormai assodata che Sofyan Amrabat non prenderà parte alla finale del Mondiale in Qatar con il suo Marocco ma "solo" alla finalina per il terzo e quarto posto del torneo contro la Croazia, è possibile stabilire con certezza quanto sarà la cifra che la Fiorentina incasserà dalla FIFA per quanto riguarda gli indennizzi legati ai giocatori che, tra il 2020 e il 2022 (anche gli ex) hanno preso parte prima al percorso di qualificazione e poi alla competizione iridata vera e propria (il fondo è garantito dal programma Benefits Programme varato lo scorso ottobre e che fa seguito a quello già utilizzato nello scorso Mondiale in Russia).

Visto che la FIFA, per i calciatori che da almeno due anni giocano con la stessa maglia, garantirà un gettone di 10mila dollari al giorno per ogni giocatore che ha disputato (fin dalla preparazione) la Coppa del Mondo e dato per assodato il fatto che la cifra massima che la Fiorentina avrebbe potuto guadagnare dai suoi nove elementi coinvolti nel torneo (oltre ad Amrabat, Zurkowski, Milenkovic e Jovic vanno considerati anche gli ex Vlahovic, Pezzella, Piatek, Torreira e Caceres) era pari a 990mila dollari, si può stabilire che la cifra che il club di Commisso percepirà dalla Federazione mondiale sarà di 980mila dollari, ovvero oltre 920mila euro. Da evidenziare che quattro anni fa, al termine del Mondiale in Russia, la Fiorentina percepì 860mila dollari (poco più di 800mila euro).