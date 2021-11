VIOLA, Domenica libera in famiglia per tutti

Dopo la bella vittoria di ieri, oggi Vincenzo Italiano ha concesso un giorno libero alla squadra visto che l'Empoli, prossima avversaria sabato, deve ancora giocare nel posticipo di domani. Così molti viola hanno approfittato per passare una giornata con i propri familiari. Come nel caso di Riccardo Sottil che con il padre, l'ex calciatore viola Andrea ora allenatore dell'Ascoli corsaro ieri a Pordenone, e la madre era in un noto ristorante in centro (I 13 Gobbi). Lo stesso dove ha mangiato anche Nikola Milenkovic con la sua famiglia. Poco distante ma sui Lungarni invece (all'Harris Bar dove mangiava sempre anche Sinisa Mihajlovic) c'era anche Jack Bonaventura con la famiglia (la moglie Federica e il figlio Edoardo) che poi ha proseguito la domenica al Piazzale. Giornata tutta dedicata al figlio anche per Kokorin che ha scelto prima la mostra di Jeff Koons a Palazzo Strozzi, adatta anche ai bambini, e poi la giostrina di piazza della Repubblica per far divertire il suo bimbo. Sempre piazza della Repubblica per Torreira, per un caffè al "Paszkowski" con parenti e amici. Gita fuori porta nel Chianti invece per il secondo di Italiano, Daniel Niccolini.