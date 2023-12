VIOLA, Domani la ripresa: Jack da monitorare. Nico...

FirenzeViola.it

La Fiorentina si ritroverà domani alle 14.30 per riprendere la preparazione in vista della gara pre-natalizia, il 22 sera a Monza. Con Nico (4-5 settimane di stop ed intanto solo fisioterapia), Castrovilli e Dodo (a gennaio pronto a lavorare sul campo) ai box, va valutata la situazione degli acciaccati, in particolare Bonaventura che con il Verona è rimasto in panchina per i postumi di una brutta botta al tallone. Ma oltre a lui va capito come sta Arthur dopo i 45 minuti giocati ieri visto che il tecnico ha sottolineato che è al 3% della forma.

Stessa situazione per Kouame, non al meglio. L'ivoriano però si sarà consolato con il suo matrimonio, celebrato in mattinata a Palazzo Vecchio, con ospiti diversi compagni di squadra.