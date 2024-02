VIOLA, Dodo e Castrovilli: oggi test con la Primavera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nella giornata di oggi, come mostrato anche dalla Fiorentina sui propri canali social, c'è stata un'amichevole al Viola Park fra la Fiorentina Primavera e la società dilettantistica AC Foligno. La novità è che Dodo e Castrovilli hanno preso parte alla sfida per mettere un po' di minuti nelle gambe. Questo pone l'obiettivo convocazione per entrambi nel giro di poche settimane.