VIOLA, Da Jack a Castro: il punto sui rinnovi

La vittoria contro il Venezia al Franchi ha dato ancora più slancio alla Fiorentina, che continua a lottare per un posto in Europa. Non c'è solo il campo però nel futuro dei viola ed infatti i dirigenti sono già al lavoro per rinnovare i contratti dei giocatori in scadenza, ma non solo. Nel 2022 giungeranno al termine della propria durata gli accordi di Antonio Rosati, Giacomo Bonaventura, Riccardo Saponara e José Maria Callejon: per i primi tre ci sono concrete possibilità di restare a Firenze, soprattutto per il centrocampista, per il quale sarà esercitata l'opzione di rinnovo di un altro anno, mentre per l'esterno ex Napoli appare più complicato ottenere la riconferma, malgrado il club, anche nel suo caso, possa esercitare un'opzione di rinnovo fino al 2023.

Situazioni da monitorare e molto delicate anche quelle dei calciatori in scadenza nel 2023, ovvero Bartlomiej Dragowski, Pietro Terracciano, Nikola Milenkovic e Matija Nastasic. I due portieri della Fiorentina stanno vivendo momenti opposti visto che il polacco ha iniziato la stagione da titolare e poi, complici gli infortuni, ha perso il posto, mentre l'italiano è riuscito a scalare le gerarchie e ad imporsi. Barone, Pradè e gli uomini mercato viola non hanno dubbi e, nonostante rimanga da definire ancora il suo ruolo e il suo impiego nel prossimo futuro, per Terracciano il rinnovo di contratto sembra essere una formalità, mentre per Dragowski i presupposti non sembrano esserci e si va verso una sempre più probabile cessione in estate. Infine i due serbi: l'ex City che difficilmente prolungherà dato che ha fornito un contributo sicuramente al di sotto delle aspettative e ha mostrato anche carenze fisiche, mentre per Milenkovic il discorso è ancora differente e ci saranno molti aspetti da valutare (LEGGI QUI), tra cui il piazzamento in classifica a fine stagione e la permanenza di Italiano sulla panchina gigliata, ma la strada non è in salita perché il classe '97 a Firenze sta comunque benissimo (LEGGI QUI).

Nel 2024 invece andranno a scadenza diversi calciatori, ma una menzione la meritano sicuramente Gaetano Castrovilli, Cristiano Biraghi, Igor e Aleksandr Kokorin. Appurato il fatto che il russo è fuori dal progetto e la Fiorentina vuole liberarsene il prima possibile, gli altri tre sono giocatori decisamente importanti nella rosa attuale. Il terzino sinistro è il capitano della squadra ed è facile immaginare che possa raggiungere un accordo per proseguire in viola, mentre negli altri due casi la volontà della società è quella di rinnovare quanto prima per respingere le lusinghe degli altri club: il centrocampista sta tornando sui suoi livelli (LEGGI QUI), mentre l'exploit del difensore è sotto gli occhi di tutti ed entrambi possono rappresentare delle certezze su cui puntare.