VIOLA, Cosa potrebbe succedere dopo stasera

La Fiorentina deve aspettare il fischio dell'arbitro Fourneau che sancirà l'effettiva non presenza dell'Udinese e a quel punto sarà il turno del Giudice Sportivo decidere l'esito della partita tra le due squadre. Come spiega DAZN, l'unico precedente in questo campionato è Udinese-Salernitana. L'arbitro dovrà consegnare il referto domani con due ipotesi per il G.S.: o sanzionare immediatamente 3-0 a tavolino, oppure giudicare la gara "non omologata".

Non omologare la partita consente di non aprire un iter che invece prevede tempi precisi. Se viene dato il 3-0 ci sono 10 giorni per andare in appello, dopodiché se viene confermato (e così dovrebbe essere), allora si va al Collegio di Garanzia del Coni che lo scorso anno ha ribaltato tutto invitando la Lega a riformulare la gara. Calcolando due mesi più 10 giorni di tempo, la partita dovrebbe traslare ad aprile e non prima, chiudendo tante finestre nelle quali recuperare la sfida: per questo la decisione del giudice sportivo potrebbe essere quella di non omologare la partita, così da avere più "apertura" di calendario per scegliere una data per rigiocare Fiorentina-Udinese e le altre tre partite di Serie A che non si sono giocate.