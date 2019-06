VIOLA, CdA concluso: rivivi il LIVE di FV

11:50 - Si è concluso il Consiglio d'Amministratore odierno. Finisce qui, pertanto, anche il live di FirenzeViola.it: vi rimandiamo alle nostre pagine per continuare a seguire gli eventuali sviluppi del caso

11:46 - Andrea Paolo Panerai, Consigliere Indipendente membro del CdA della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all'uscita dalla sede viola: "Un pretendente acquirente ha detto che sta trattando, non c'è bisogno che vi dica io che è Commisso. E comunque non è detto che i tifosi si possano aspettare di meglio di ciò che ha potuto dare una famiglia, i Della Valle, che ha investito circa 300 milioni in questa società senza aver preteso niente, ricevendo da vario tempo soltanto insulti" (CLICCA QUI)

11:22 - Secondo La Gazzetta dello Sport, tra le ipotesi riguardo alla possibile cessione della Fiorentina c'è forte anche quella che porta al fondo del Qatar: anzi, all'interno del club viola in molti considerano tale eventualità in leggero vantaggio

11:00 - Le decisioni che emergeranno dal CdA odierno faranno chiarezza anche sul futuro di Vincenzo Montella. Come scrive il Corriere Fiorentino, se i Della Valle non dovessero vendere, l'Aeroplanino affronterebbe il primo dei due anni di contratto. Altrimenti si adeguerebbe alle decisioni di un nuovo proprietario, salutando magari Firenze

10:40 - Come scrive il Corriere Fiorentino, tutto congelato sul fronte del mercato: dai possibili arrivi di Terzic e Traorè, agli addii per cui finora si registra solo la partenza di Norgaard e il mancato riscatto di Edimilson. In attesa di capire chi ascolterà le varie offerte per poi prendere le decisioni definitive

10:16 - Tra i vari interrogativi legati al CdA, secondo La Nazione, c'è quello relativo alla ragione per cui la Fiorentina si sia presa un giorno in più per dare inizio alla riunione. Magari perché con i fondi (Qatar, Kuwait?) si dialoga attraverso gli uffici legali

09:59 - E' ufficialmente iniziato il Consiglio d'Amministrazione della Fiorentina: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la durata non sarà troppo lunga, tant'è che la conclusione è prevista per l'ora di pranzo. Dovrebbe inoltre arrivare un comunicato per chiarire la presenza dei membri della riunione

09:47 - La Nazione riporta oggi di un Pantaleo Corvino pessimista riguardo al proprio futuro: pure in caso di permanenza dei Della Valle, infatti, cresce all'interno della società il partito di chi caldeggia un totale cambio nell'area tecnica viola. Tra le ipotesi c'è anche quella di proporre al dg salentino un incarico nel settore giovanile

09:24 - Secondo l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, non è da escludere l'eventualità che vedrebbe i fratelli Della Valle pronti a rinviare i tempi della cessione scegliendo un nuovo management che gestisca i prossimi mesi

09:09 - Andrea Paolo Panerai, Consigliere Indipendente membro del CdA della Fiorentina, è arrivato al Franchi. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "Non ho idea di cosa aspettarmi dal Consiglio d'Amministrazione odierno. Clima Della Valle-Firenze? C'è poco da commentare"

09:06 - Come scrive La Gazzetta dello Sport, tra i pretendenti all'acquisizione della Fiorentina ci sono il fondo del Qatar legato ad Al Thani, considerato in leggero vantaggio, e Rocco Commisso, convinto che il preliminare d'accordo coi proprietari gigliati sia conclusivo. Si fa spazio poi la terza ipotesi, meno solida, che porta al fondo sovrano del Kuwait che aveva sondato il terreno con il Comune di Firenze

09:04 - E' iniziato uno dei giorni più importanti dell'era Della Valle. La quale potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Nella mattinata di oggi si svolgerà, infatti, il Consiglio d'Amministrazione viola in cui verrà fatta chiarezza sul futuro del club. Attraverso il live di FirenzeViola.it, potrete vivere la mattinata in continuo aggiornamento