VIOLA, C'è un quarto d'ora maledetto dal 61' al 75'

Dopo quattro risultati utili consecutivi, serie record in questo campionato per il Verona, è arrivato uno stop per i gialloblu nell'ultimo turno di campionato, che ha rallentato molto la rincorsa verso la salvezza degli scaligeri. La Fiorentina è una delle squadre più in difficoltà in questo momento in Serie A perché ha ottenuto la miseria di due punti nelle ultime sei gare e non vince dal 7 gennaio.

Il Bentegodi è uno stadio però che piace ai viola, visto che, pur giocando fuori casa, sono in vantaggio di vittorie sul Verona (15 a 11). Pensate che i gigliati hanno vinto 7 delle ultime 9 partite disputate nella città di Romeo e Giulietta.

Il Verona non ha avuto fin qui un grande apporto dai panchinari, perché ha all'attivo solamente un gol realizzato da giocatori entrati a partita in corso. Peggio solo lo Spezia con zero. La Fiorentina in questa classifica è invece all'estremo opposto con i suoi 9 gol e ha davanti a sé solo il Napoli con 12. La formazione gialloblu fa parte di un terzetto di squadre che ancora non ha calciato un rigore e che comprende anche Udinese ed Empoli.

IL QUARTO D'ORA MALEDETTO PER LA FIORENTINA - E' quello che va dal 61' al 75'. E' maledetto perché è l'unico quarto di gara in cui i gigliati non hanno messo a segno nemmeno un gol. E sono anche l'unica formazione della massima serie a secco in questo segmento di match.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

11 vittorie Verona

10 pareggi

15 vittorie Fiorentina

41 gol fatti Verona

48 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1929/1930 Serie B Verona vs Fiorentia 1-0, 20° giornata

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2021/2022 Serie A Verona vs Fiorentia 1-1, 19° giornata