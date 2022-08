VIOLA, Alla ripresa da valutare anche Duncan

La Fiorentina si ritrova domani nel tardo pomeriggio per tuffarsi anima e corpo nel campionato e i playoff di Conference League. Italiano dovrà prima valutare le condizioni di due possibili titolari, Nico Gonzalez dopo il riacutizzarsi del dolore per una botta all'anca per il quale c'è ottimismo e Alfred Duncan che, dopo la partita con il Qatar, era tornato direttamente a Firenze per precauzione. Per lui un leggero fastidio muscolare al bicipite femorale che all'inizio della stagione deve essere recuperato con tutta la calma possibile per non incorrere in problemi più gravi.. C'è dunque da valutare se i due giocatori hanno recuperato dai relativi fastidi.