VIOLA, +8 rispetto a un anno fa. È il miglior balzo della A

Classifiche a confronto dopo otto giornate di Serie A. Il Milan, attuale capolista in solitaria, ha quattro punti in più rispetto alla scorsa stagione. Bene anche l'Inter seconda: i nerazzurri vantano un +7, ma non sono la squadra che ha fatto più progressi rispetto allo scorso campionato allo stesso punto della competizione. Vola la Fiorentina: Italiano ha infatti migliorato la propria classifica di 8 punti rispetto alla scorsa stagione. Molto positivo anche il rendimento di Monza, Lecce e Bologna, tutte a +5.

Che tonfo l'Udinese. Tra i dati negativi, da segnalare inevitabilmente quello del Napoli: Rudi Garcia nelle prime otto giornate ha conquistato sei punti in meno di Luciano Spalletti. Migliora ma resta negativo il saldo delle romane: la Lazio a -7, la Roma a -5. Male anche l'Atalanta, che ha cinque punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Il dato più negativo in assoluto è però quello dell'Udinese: ben 14 punti in meno per i friulani, che di questi tempi, un anno fa, erano la rivelazione del campionato e invece adesso hanno una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.

Milan 21 (+4 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo otto giornate)

Inter 19 punti (+7)

*Juventus 17 (+1)

Fiorentina 17 (+8)

Napoli 14 (-6)

Atalanta 13 (-7)

Monza 12 (+5)

Frosinone 12 (in Serie B)

Lecce 12 (+5)

Roma 11 (-5)

Bologna 11 (+5)

Sassuolo 10 (-2)

Lazio 10 (-7)

Torino 9 (-1)

Genoa 8 (in Serie B)

Hellas Verona 8 (+3)

Udinese 5 (-14)

Empoli 4 (-3)

Salernitana 3 (-4)

Cagliari 2 (in Serie B)

*=Il confronto non tiene conto della penalizzazione