VIGIANI A RFV, Italiano ha reso i viola competitivi

L'ex viola Luca Vigiani è intervenuto a "Palla al centro" su Radio Firenzeviola per parlare di Fiorentina e ha tratto un bilancio delle stagioni di Vincenzo Italiano: Tutta la gestione di Italiano ha portato a giocare in Europa e a giocare finali, ce n'è ancora una e dunque le stagioni del tecnico sono più che positive".

Come si arriva alla finale? "Italiano lo saprà bene, visto che ha portato ad essere competitiva la squadra e dunque questo deve dare serenità all'ambiente. Guardando l'andamento della Fiorentina in tutte le partite ho visto difficilmente una squadra in difficoltà, questa è una mentalità che costruisci nel tempo perciò bisogna continuare su questa scia anche in questi giorni".

Conference, se non fosse Europa League, che sapore avrebbe? "E' chiaro che l'EL farebbe tutti più contenti e farebbe salire quel gradino per cui tutti lavorano, ma arrivare in Europa non è da prendere sotto gamba, ci deve essere la consapevolezza che è un risultato importante".

Miglior coppia di centrocampo per la finale? "E' difficile dirlo da esterni, bisogna vedere come ci arrivano e che tipo di partita si vuole fare in base all'avversario. Si sono viste tante cose positive, con Arthur che fa partire bene l'azione, Jack dà qualità e Mandragora spessore, così come Duncan. Ognuno quando chiamato in causa ha tirato fuori buone prestazioni, io sceglierei qualità e intensità".