VIDEO, Squadra e club in cerchio per ricordare Barone

Un grande cerchio, composto da tutto il gruppo squadra insieme al presidente Commisso, ai dirigenti Pradè, Burdisso e Ferrari, e da parte della famiglia del dg Joe Barone. Un cerchio a centrocampo, per pregare insieme, per rendere omaggio ancora una volta alla memoria del direttore generale scomparso nella giornata di martedì giusto un attimo prima di riprendere il lavoro sul campo, nel "suo" Viola Park. Questa è l'immagine che, tramite i propri social, la Fiorentina ha mostrato per raccontare la ripresa degli allenamenti.

Dopo un lungo applauso, Camilla, moglie di Barone, ha lasciato il campo sostenuta da Ferrari, ancora visibilmente scossa e travolta dalle emozioni, insieme ai figli, ai dirigenti e ovviamente a Rocco Commisso. Poi ha preso la parola Italiano che, con il suo consueto carisma, ha provato a riaccendere i motori di una squadra colpita nell'animo dopo la perdita del dirigente che quotidianamente li accompagnava in ogni gesto.

Infine anche il capitano Cristiano Biraghi ha parlato ai compagni. Lo ha fatto da detentore della fascia che fu di Astori. Lo ha fatto per spronare tutti a dare il massimo, anche per onorare la memoria del loro direttore scomparso. Col dolore ancora forte e presente, la squadra ha ripreso ad allenarsi. Lo ha fatto ricordando ancora una volta Joe Barone.