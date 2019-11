VIDEO, Montella: "Errore arbitri ok, ma dal VAR..."

Terminato l'incontro tra arbitri, tecnici, dirigenti e capitani Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato così di quanto andato in scena quest'oggi: "Hanno spiegato le cose abbastanza chiaramente, la situazione ora per noi è un po' più chiara. Rizzoli ha chiesto rispetto per gli arbitri? È giusto, a volte si esagera un po', magari vediamo delle cose in prospettiva diversa"

Conta più l'arbitro o il VAR?

"L'errore si accetta facilmente se viene dal campo, dal VAR un po' meno".

Da ex attaccante ha fatto diverse osservazioni sui rigori.

"È difficile fare l'arbitro e capire il regolamento, ho grande fiducia in Rizzoli. Emana tranquillità, ho sentito dire che gli arbitri possono sbagliare.

I giocatori conoscono il regolamento secondo lei?

"Secondo me non tutti e non pienamente, è difficile".

In Inghilterra c'è la trasmissione delle immagini sui maxischermi, potrebbe essere utile portarla in Italia?

"Non lo so, ci sono dei casi critici, in cui comunque scontenti tutti".

La Fiorentina ha ricaricato le pile in queste pausa?

"Fatemi andare a vedere...".