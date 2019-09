VIDEO, La seduta viola: torello per la squadra

La Fiorentina è scesa in campo alle ore 17 per la seconda seduta odierna, in vista del big match contro la Juventus. Di seguito il video, pubblicato su Twitter dal club viola, con il torello che ha avuto luogo durante l'allenamento pomeridiano:

🇮🇹 - 5️⃣ a #FiorentinaJuve

Squadra in campo per l’allenamento pomeridiano ️

🇱🇷 5️⃣ days to go until #FiorentinaJuventus

The lads are out on the training pitch this afternoon ️ pic.twitter.com/79nlbCCERI