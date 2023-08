VIDEO, Kouame, sono qua e penso solo alla Fiorentina

L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola dopo l'amichevole che lo ha visto protagonista, tra Fiorentina e Sieste Levante, queste le sue parole: "Ci sono tanti giocatori nuovi, abbiamo provato a metter tutti a loro agio".

Girano molte voci sul suo futuro.

"Io sono qua, oggi ho giocato e ho dato il massimo, penso solo alla Fiorentina".

Che ne pensa del nuovo acquissto Beltran?

"Cercheremo di metterlo al suo agio e farlo stare bene. Dobbiamo tutti stare bene se vogliamo giocare al meglio".

Nzola è un altro nuovo acquisto, le piace come compagno?

"È arrivato oggi. L'ho cercato per fargli far gol, non è arrivato, vedremo le prossime volte "

La società per ora ha fatto un grande mercato per migliorare ancora la squadra.

"Lo scorso anno abbiamo dato il massimo e cercheremo di farlo anche quest'anno, dando il massimo in ogni compoetizione e provando ad arrivare in fondo".