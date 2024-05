VIDEO FV, Tra azioni e tiri: in gol Kouamé, Ikoné e Belotti

Fonte: dai nostri inviati ad Atene - Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini

Prosegue spedito l'allenamento di rifinitura della Fiorentina, ora in campo allo stadio Agia Sophia per l'ultimo test di preparazione alla finale di Conference, che domani i viola giocheranno proprio nello stadio di Atene. Dopo un bel discorso di Italiano alla squadra e la consueta prima parte di riscaldamento, la Fiorentina ha iniziato a lavorare in due blocchi, due squadre diverse in quello che una volta si chiamava "undici contro zero": Christensen/Terracciano, Faraoni, Dodo, Ranieri, Quarta, Biraghi, Barak, Maxime Lopez, Bonaventura, Nico, Kouame, Belotti una prima formazione; Martinelli, Kayode, Milenkovic, Comuzzo, Parisi, Arthur, Mandragora, Duncan, Ikone, Beltran, Nzola, Infantino un'altra formazione.

Nei video in calce, realizzati dagli inviati di FirenzeViola e Radio FirenzeViola ad Atene, alcune azioni concluse con i gol di Belotti, Ikoné e Kouamé: