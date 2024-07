VIDEO FV, Tifosi in coda per rinnovare l'abbonamento

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Oggi alle 10:00 si è aperta la campagna abbonamenti della Fiorentina per la stagione 2024-2025 con la prima fase di prelazione per gli abbonati pro che durerà sette giorni. Oltre a chi si è attivato online per rinnovare la propria tessera alcuni tifosi gigliati hanno deciso di presentarsi di persona nei Fiorentina Point. Così è successo in quello in Via Dei Sette Santi a Campo di Marte dove questa mattina circa sessanta persone hanno formato una coda davanti al punto vendita del club gigliato. Di seguito le immagini raccolte dalla redazione di FirenzeViola.it: