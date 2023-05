VIDEO FV, Tifosi del Basilea a S. Croce in aumento

Fonte: Dall'inviato Mattia Carletti

Mancano ancora alcune ore alla partita di questa sera al Franchi e i tifosi del Basilea sono ancora in centro. A Santa Croce ad esempio molti sono seduti nei locali della piazza o sulle scale mentre altri approfittano per qualche palleggio, fortunatamente in tutta tranquillità, come si può vedere dai video di Firenzeviola.it. Ma con il passare dei minuti aumentano anche di numero (così come quello delle forze dell'ordine che li controllano).