VIDEO FV: Sonetti: "Maxime Lopez perfetto per Italiano"

Fonte: Dal nostro inviato Ludovico Mauro

A margine della presentazione della "Summer Soccer Glory", a Scandicci, ha parlato l'ex allenatore, Nedo Sonetti. Queste le sue dichiarazioni riprese dai media presenti, tra cui Firenzeviola.it.

Cosa manca alla Fiorentina per migliorare rispetto alla scorsa stagione?

"Domanda difficile. Innanzitutto dobbiamo vedere chi andrà via, che dovranno essere sostituiti. Amrabat andrà via, servirà un centrocampista al suo posto, possibilmente più "organizzatore" rispetto al marocchino".

Sono usciti diversi nomi tra cui Maxime Lopez e Hjulman...

"Maxime Lopez può rispecchiare le idee di Italiano, è lui il centrocampista organizzatore. Poi bisogna vedere se il Sassuolo lo vende".

Sugli esterni d'attacco: "Berardi è il nome principale. Lui è rimasto sempre al Sassuolo, ma è un giocatore di grande livello".

Giusto ripartire da Italiano?

"Un allenatore che ha fatto così bene per due anni meritava la riconferma ovviamente. Come si riparte dopo due finali perse? La terza si vincerà".

In cosa deve migliorare Italiano?

"Italiano è un allenatore molto bravo e naturalmente deve maturare, ma quest'anno gli è valso di insegnamento. La fase difensiva deve essere modificata in certi frangenti. Il calcio non è solo difesa chiaramente, ma quando attacchi devi comunque pensare a come difenderti. Così come quando difendi devi pensare a come attaccare, ma Italiano lo sa".

Lei vedrebbe bene Falcone e Baschirotto alla Fiorentina?

"Sì, entrambi. Baschirotto viene dalle categorie più basse ma ha dimostrato di saper giocare in Serie A".

Chi metterebbe accanto a Milenkovic?

"Intanto c'è Ranieri, che è italiano. Accanto a Milenkovic serve comunque un giocatore rapido, in modo da completare il serbo. Quando ci sono i contropiedi devi essere in grado di stare dietro agli avversari".