VIDEO FV, Rifinitura viola: Italiano parla alla squadra

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

La Fiorentina è al lavoro al Viola Park per la consueta rifinitura di Conference League. Domani infatti i viola affronteranno il Viktoria Plzen, alle 18:45, giocandosi l'accesso alle semifinali del torneo. Nell'allenamento odierno, ripreso da FirenzeViola.it, tutti in gruppo agli ordini di Italiano. Il tecnico viola come mostra il video in calce, prima di iniziare la seduta, ha parlato a tutta la squadra che in cerchio lo ascoltava. Tutti presenti, nessuno escluso. Dopo la rifinitura la partenza in direzione Repubblica Ceca è dall'aeroporto di Peretola alle ore 14:30