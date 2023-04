VIDEO FV, Nardella: "Stadio? Oggi festeggiamo 25 aprile"

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Questa mattina, 25 aprile, in Piazza dell'Unità a Firenze sono andate in scena le celebrazioni per la festa della Liberazione, in occasione delle quali erano presenti le maggiori cariche pubbliche cittadine e non solo. Queste le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Dario Nardella: "È assolutamente non banale questa festa del 25 aprile. Per noi non cambia, il 25 aprile rappresenta il momento nel qual tutto il popolo italiano rinnova la consapevolezza nei valori nella libertà e nella resistenza. Il 25 aprile è la festa di tutti. Oggi in Piazza della Signoria dirò con grande forza e chiarezza chiede tutte le istituzioni devono impegnarsi senza ambiguità e senza infingimento affinché i valori della liberazione dell'antifascismo e della resistenza siano condivisi da tutto il popolo, perché un popolo senza memoria non è un popolo, perché una nazione senza un patrimonio di ricordi e di valori non è una nazione".

Ha visto le parole di Giorgia Meloni nella lettera che ha scritto al Corriere della sera?

"Sì e mi auguro che il desiderio che il 25 aprile sia la festa di tutti e che l'antifascismo si a un valore fondante della nostra democrazia sia un desiderio autentico, sincero e genuino".

A tre giorni dal no dell'Europa sui 55 milioni del PNRR, quali sono le sue impressioni?

"Oggi è la festa del 25 aprile parliamo di questo. Buon 25 aprile a tutti!".

Di seguito le immagini realizzate da FirenzeViola.it con anche l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti: