VIDEO FV, Nardella: "Qua 10 anni indimenticabili. Stadio.."

Fonte: di Luciana Magistrato

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, in occasione dell'accensione dell'albero di Natale in Piazza Duomo, ha parlato così in merito all'evento che si sta svolgendo in questi minuti in piazza: "Firenze è in festa con delle luci bellissime. Penso che quest'anno sia il Natale più bello di questi dieci anni fantastici. Ogni anno inventiamo qualcosa di nuovo. Quest'anno ci sono anche più luci nelle periferie, è una cosa che ho voluto molto. Spero che da Firenze parta un messaggio di pace per tutto il mondo, soprattutto verso tutte queste guerre dell'ultimo periodo. La cosa triste è che ogni Natale c'è una guerra in più, e quelle che abbiamo alle spalle non finiscono. Voglio mandare questo augurio di pace e faccio gli auguri a tutte le famiglie fiorentine e soprattutto ai bambini che hanno bisogno di sognare. Questo è il mio ultimo albero da Sindaco però verrò sempre a festeggiare il Natale qua con chi verrà dopo.

Cosa chiede per Firenze? "Io per Firenze chiedo che ci sia sempre più pace e prosperità. Mi auguro che Firenze cresca sempre di più e che sia migliore di come la lascerò io. C'è sempre chi può fare meglio di me. Questi dieci anni per me sono stati indimenticabili, li porterò per sempre con me. Mi alzerò sempre con Firenze nel cuore".

Vorrebbe trovare uno stadio sotto l'albero? "Eh magari, chissà se Babbo Natale ha il sacco così grande (ride, ndr), speriamo".