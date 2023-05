VIDEO FV, Nardella: "La gara per il Franchi è iniziata"

Fonte: dagli inviati Ludovico Mauro e Mirko Giogli

A margine del Consiglio Comunale in cui ha presentato la delibera per il progetto di restyling del Centro Tecnico di Coverciano, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha rilasciato qualche dichiarazione in esclusiva a Firenzeviola.it e Radio Firenzeviola sullo stadio Franchi: "Mi sento di tranquillizzare i tifosi e i cittadini sul fatto che la gara pubblica sul nuovo stadio è già partita. Per questo invito tutti ad avere un atteggiamento sobrio nei commenti perché si tratta di una procedura pubblica molto importante, di decine di milioni di euro. Quanto ai 55 milioni abbiamo un lavoro in atto affinché non vengano sottratti a Firenze. Sarebbe una cosa ingiusta e ingiustificata. Formalmente ancora non ci sono arrivate comunicazioni dirette".

Entro il 2023 partiranno i lavori?

"Intanto abbiamo la gara, dobbiamo fare l'aggiudicazione questa estate. I soldi che abbiamo sono già 130 milioni di euro e questi ci impongono di rispettare le tempistiche tra cui l'inizio nel 2023".