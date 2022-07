VIDEO FV, Nardella: "Entro fine anno novità stadio"

Intervenuto a margine di un evento per la presentazione del progetto di riqualificazione dello stadio Franchi, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha detto alcune importanti novità sulle tempistiche dei lavori di ristrutturazione. Ecco le sue parole agli inviati di FirenzeViola.it: "Per gli spazi esterni cercheremo un soggetto privato per completarli, valuteremo anche con la Fiorentina questa scelta. Il rapporto con la società è come sempre buono. Ho sentito il presidente Commisso e gli ho detto che lo aspettiamo qui ad agosto. Ho visto tanto entusiasmo dalle immagini di Moena. Jovic mi sta piacendo ed ho visto i suoi quattro gol in amichevole. Spero che questo entusiasmo faccia volare la Fiorentina e speriamo anche che tanti tifosi continuino ad abbonarsi, anche perché sarà il penultimo campionato nello stadio vecchio, godiamoci quindi questi due anni. Non posso anticipare alcun tipo di soluzione prima di parlare con la Fiorentina. Posso dire che sono a disposizione per parlare con i colleghi di Empoli e la sindaca, con cui ho un ottimo rapporto. Inutile fasciarci la testa se non ci confrontiamo prima con la società. Dovremo tenere conto di tanti aspetti e ci sarà anche questo pezzo di lavoro da fare, ma prima voglio parlare con Barone e Commisso.

Sulle soluzioni da adottare durante i lavori l'abbiamo detto fin dall'inizio: le opzioni sono fare i lavori con la Fiorentina che continua a giocare in un Franchi con cantieri o farli mentre la squadra gioca in un altro impianto. Queste due opzioni cambiano qualcosa per i tempi di realizzazione dello stadio. Per decidere abbiamo tempo fino alla fine di questo anno, dovremo fare la scelta migliore per la Fiorentina e noi siamo a totale disposizione della società e dei tifosi. Per ora non c'è fretta, perché come sapete l'impatto non sarà su questo campionato ma sulla stagione successiva, quella 2023/24".