VIDEO FV, Mina ha lasciato il VP: siamo ai titoli di coda?

Fonte: dal nostro inviato Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Yerry Mina ha da poco lasciato il Viola Park: il centrale colombiano, ormai a un passo dal Cagliari, non sta prendendo parte alla seduta di allenamento in programma stamani ma - assieme a una persona - è uscito da pochi minuti dal centro sportivo di Bagno a Ripoli. Avventura finita per l'ex Everton dopo soli sei mesi in viola? Ecco il video di FV: