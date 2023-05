VIDEO FV, Mencucci: "Inutile chiedere chi tifo stasera"

Fonte: Tommaso Loreto

L'ex dirigente della Fiorentina, oggi al Lecce, Sandro Mencucci, non ha nascosto il suo tifo in vista di stasera: "Una bella finale. Inutile chiedere per chi sto (la Fiorentina, ndr). Dall'accento si capisce. La squadra viola ha fatto cose bellissime con la doppia finale. Diciamo che a Firenze possiamo stare tranquilli. La doppietta è possibile, intanto però portiamone una. Resto a vederla, ora vado allo stadio. Prima a Barone l'ho detto, tifiamo tutti per la Viola stasera".