VIDEO FV, Marea di tifosi del Basilea in centro a Firenze

Fonte: a cura di Giulio Falciai

L'onda rossoblù in arrivo dalla Svizzera si è già abbattuta su Firenze. I primi tifosi del Basilea, arrivati in città per assistere alla sfida di stasera tra la Fiorentina e la squadra di Vogel, si stanno già aggirando - senza scorta - per le vie del centro, tra cori e bandiere, suscitando l'interesse da parte dei cittadini e dei turisti. Il punto di ritrovo per i circa 2.400 sostenitori svizzeri è fissato in Piazza Indipendenza, da dove poi i supporters elvetici verranno scortati verso lo stadio Franchi. Ecco i video esclusivi realizzato da Firenzeviola.it con i primi tifosi del Basilea che si stanno aggirando in zona stazione Santa Maria Novella, invadendo i binari della tranvia e causando qualche piccolo (ma per fortuna risolvibile) disagio: