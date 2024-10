VIDEO FV, Le immagini della rifinitura al Viola Park

Fonte: Dai nostri inviati al Viola Park Niccolò Righi e Andrea Giannattasio

Domani sera la Fiorentina affronterà in trasferta il San Gallo in un match valido per la seconda giornata della fase a girone unico della Conference League. Prima di partire per la Svizzera, volo in programma da Peretola alle 16:00, la formazione di Palladino è scesa in campo al Viola Park per un allenamento di rifinitura in un clima molto sereno tra scherzi e risate soprtattutto nel torello di riscaldamento. Da sottolineare la presenza di alcuni primavera come Baroncelli, Braschi, Caprini, Harder e Rubino, che sperano in una convocazione con la prima squadra, mentre per il momento assenti, oltre ai lungodegenti Mandragora e Pongracic, anche Kean e Gudmundsson.

Di seguito le immagini dell'allenamento raccolte dalla nostra redazione: