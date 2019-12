INDISCREZIONI DI FV FOTO FV, COMMISSO RE DELL'ASTA BENEFICA ATT Rocco Commisso campione di solidarietà. Ieri sera infatti, secondo quanto appreso da Firenzeviola, il presidente viola ha partecipato, insieme ad alcuni collaboratori, alla cena e asta di beneficenza dell'ATT, Associazione Tumori Toscana, al Four... Rocco Commisso campione di solidarietà. Ieri sera infatti, secondo quanto appreso da Firenzeviola, il presidente viola ha partecipato, insieme ad alcuni collaboratori, alla cena e asta di beneficenza dell'ATT, Associazione Tumori Toscana, al Four... NOTIZIE DI FV FOTO FV, CI SONO ANCHE VERGINE E DAINELLI Il responsabile del settore giovanile e del progetto Fiorentina Women's, Vincenzo Vergine, è arrivato alla cena di Natale organizzata dal club viola. Di seguito le foto di FirenzeViola.it dove si vede il dirigente, che da oltre 10 anni lavora per... Il responsabile del settore giovanile e del progetto Fiorentina Women's, Vincenzo Vergine, è arrivato alla cena di Natale organizzata dal club viola. Di seguito le foto di FirenzeViola.it dove si vede il dirigente, che da oltre 10 anni lavora per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 9 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi