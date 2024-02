VIDEO FV, La demolizione del tabellone in Ferrovia

Fonte: A. Giannattasio

Continuano i lavori allo stadio Artemio Franchi: il via alla ristrutturazione dello stadio della Fiorentina è stato dato nelle scorse ore; si parte dalla Curva Ferrovia e precisamente dal due tabelloni presenti in quel settore dello stadio, ovvero il segnapunti e quello legato agli sponsor. Ecco le immagini in cui comincia la demolizione del tabellone degli sponsor: