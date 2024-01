VIDEO FV, L’annuncio di Dodo al tifo sul suo rientro

Fonte: L. Magistrato

Manca sempre meno al rientro di Dodò: il brasiliano, out da settembre per la lesione del legamento crociato rimediata nella gara contro l'Udinese, sta decisamente bruciando le tappe e non sta nella pelle all'idea di rientrare. Sensazioni positive confermate dallo stesso terzino che, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it ai tifosi presenti oggi all'esterno del Viola Park, avrebbe detto di essere pronto al rientro e che partirà con la squadra per la trasferta a Riyad. Il terzino brasiliano ha addirittura parlato di panchina intendendo ovviamente allargata anche agli infortunati , giovedì prossimo nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

