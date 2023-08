VIDEO FV, Evacuo: "Amrabat vale più di 25 milioni"

Fonte: dall'inviato a Milano, Alessandro Di Nardo

Intercettato a Milano per gli ultimi giorni di calciomercato, Felice Evacuo ha parlato in esclusiva a Firenzeviola.it e "Le sensazioni per stasera sono sicuramente positive perché la squadra è già in palla. Speriamo possa essere un trend positivo per portare a casa la qualificazione. Le difficoltà di inizio campionato sono normali anche se con Genoa e Lecce ha giocato molto bene, è stata quasi perfetta. Poi è chiaro che farsi rimontare non fa mai piacere. Sul mister i dubbi ormai sono pochi: ha stravolto la Fiorentina da tutti i punti di vista e abbiamo visto un ritrovato entusiasmo di tutto l'ambiente".

Lo vedrebbe bene in Premier League?

"Quando un allenatore è preparato e ottiene questi risultati, è pronto per tutto. Ma credo che sia già in un grande club, in una grande piazza: deve essere contento di essere alla Fiorentina. Poi il futuro non si sa mai cosa può riservare".

Cosa manca alla Fiorentina?

"Lo sanno già benissimo i dirigenti e se valutano che manca un difensore è perché sono tutti convinti che sia necessario. La squadra è un po' stata stravolta ma sono ultra competenti e porteranno sicuramente altri giocatori di qualità".

Theate potrebbe essere un nome al posto di Quarta?

"Difficile giudicare perché Quarta si allena da tempo con la Fiorentina. Sicuramente Theate ha fatto bene sia a Bologna che quest'anno, quindi sarebbe un'alternativa valida".

E sul caso Amrabat?

"Credo che alla fine troveranno una soluzione perché vuole andare via da tempo. Ovviamente solo davanti però ad un'offerta congrua: il mercato è complicato ma Amrabat può valere anche più di 25 milioni".