VIDEO FV, Ecco Yerry Mina: è arrivato al Viola Park

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Yerry Mina sarà ufficialmente a breve un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo l'indizio social di questa mattina, ecco che il difensore colombiano è arrivato in questi minuti al Viola Park e si appresta a mettere la firma sul nuovo contratto. Qui sotto il video realizzato da FirenzeViola che mostra l'arrivo di Mina insieme al suo entourage al centro sportivo viola. Il giocatore ha fatto le visite mediche a Roma, per poi dirigersi alla volta di Firenze. Entrato dall'ingresso principale con il van, è stato accolto in seguito negli uffici di rappresentanza e si appresta a mettere la firma sul nuovo contratto.