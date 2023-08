Alle 19 fischio d'inizio per Rapid Vienna-Fiorentina, andata dei playoff di Conference League. Nzola e Nico guideranno, proprio come a Genova in campionato, l'attacco viola. Direttamente da Vienna ecco le ultime di formazione a cura del direttore di Firenzeviola e Radio Firenzeviola, Tommaso Loreto, inviato all'Allianz Stadion stasera.